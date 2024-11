Artur Jorge garante Botafogo forte mentalmente e espera "igualdade no tratamento" em reta final do ano

"Vamos dar o nosso melhor para poder lutar até a última gota de suor. Isto será para sempre nossa imagem e marca. Esperando também que haja rigor, justiça e igualdade no tratamento. Para não precisarmos de dois ou três pênaltis para ganharmos um jogo, que os erros de arbitragem não beneficiem sempre os mesmos", disse o comandante.

A próxima partida o Fogão pode ser decisiva para o título brasileiro. Empatados em pontos, Botafogo e Palmeiras duelam nesta terça-feira, no Allianz Parque, faltando três rodadas para o fim do Brasileirão. O Alviverde leva vantagem no número de vitórias. Após este duelo, o Glorioso terá outra decisão, pela final da Libertadores, no sábado. Por fim, enfrenta Internacional e São Paulo, dois times no G6 da tabela. O técnico português sabe que a sequência será difícil, mas garante que os adversários também devem se preocupar de enfrentarem o Botafogo.

"Nós temos uma reta final terrível em termos de dificuldade. Palmeiras, Atlético-MG na final da Libertadores, Internacional e São Paulo, são quatro jogos com equipes de alto nível. Não há nenhum resultado garantido. Mas eu tenho certeza que para nossos adversários também não. Eu sei que vai ser difícil para nós, mas para nossos rivais também".