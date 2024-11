Leila celebra reeleição no Palmeiras e cita desafio para sequência da gestão: "Superar a primeira"

Leila está como presidente do Palmeiras desde o fim de 2021. Nessa primeira ocasião, a mandatária não teve oposição e foi aclamada no cargo. Dessa vez, contou com um grupo opositor. Mesmo entendendo ser saudável um grupo com pensamento distinto do seu, Leila não vê as propostas da chapa rival como agregadora.

"Eu acho muito importante você ter candidato de oposição e na minha primeira eleição, eu não tive, fui candidata única. Eu acho muito importante, mas o candidato que vem da oposição, é um candidato que já está no clube há muito tempo, já esteve na diretoria de futebol e não fez nada relevante para o clube. Eu não acredito que quem já esteve e não fez, se viria fazer alguma coisa. Então para mim é totalmente irrelevante todas as propostas dele, porque eu não acredito em pessoas que já estiveram não fizeram, eu não acredito em propostas", disse.

"Acredito em pessoas que venham fazer e ele nunca fez. Eu não, nos meus três anos, fiz minhas propostas e eu cumpri todas as minhas propostas. Você vai perguntar 'você aproveitaria alguma coisa da proposta do candidato da oposição? Não, o que eu vou continuar fazendo é lutar pelo Palmeiras cada vez mais vitorioso, cada vez mais profissional, não tendo política envolvida no futebol. E aqui no nosso clube social continuar fazendo nossas reformas aqui dentro do clube, tornando o clube cada vez melhor para o nosso associados", seguiu.

A chapa de Leila, nomeada de Palmeiras Campeão, recebeu 2.295 votos contra 878 da chapa da oposição, Palmeiras Minha Vida É Você, encabeçada por Savério Orlandi. Ao todo, 3.183 sócios votaram, e ainda houve 30 votos em branco.

Além de Leila, farão parte da diretoria palmeirense no triênio 2025 a 2027 os vices Maria Teresa Bellangero (primeira vice), Paulo Buosi (segundo vice), Everaldo Coelho (terceiro vice) e Marcio Martin (quarto vice).

Em sua primeira gestão, o Palmeiras conquistou até o momento 33 títulos em competições profissionais e de base, sendo sete no futebol masculino.