Gómez elogia esforço do Palmeiras por buscá-lo em La Paz e prevê "jogo complicado" contra o Atlético-GO

O zagueiro Gustavo Gómez elogiou o esforço que o Palmeiras fez para buscá-lo em La Paz, onde ele atuou pela seleção paraguaia contra a Bolívia, pelas Eliminatórias. Ele esteve à serviço de seu país até a última terça-feira e esteve à disposição de Abel Ferreira para o jogo contra o Bahia, na quarta-feira.

"Estou feliz demais pela seleção do Paraguai, toda a comissão e os atletas. E feliz pelo meu país também, que merece muito esse momento. Estamos há seis jogos sem perder e contra rivais muito fortes. A última partida foi em El Alto, em um dos estádios mais altos do mundo. Empatamos um jogo difícil. Depois do jogo, o avião da presidente já estava me esperando e, com um fisioterapeuta, consegui fazer minha recuperação, fomos buscar o Richard (Ríos). Fui direto para a Bahia para estar com os meus companheiros", disse.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disponibilizou seu avião pessoal para buscar Gómez em La Paz e levá-lo a Salvador, onde o Verdão enfrentaria o Bahia. Depois de atuar os 90 minutos, o zagueiro fez o processo de recuperação no avião e ficou à disposição de Abel Ferreira. Ele começou no banco, mas precisou ser acionado no segundo tempo após Murilo sair com dores. O Verdão venceu o duelo por 2 a 1.