Cano lamenta empate do Fluminense com o Fortaleza, mas já volta o foco para o jogo contra o Criciúma

O Fluminense ficou no empate com o Fortaleza, nesta sexta-feira, no Maracanã. O resultado manteve os tricolores perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O atacante Cano marcou o gol de empate dos donos da casa no segundo tempo. O jogador lamentou os gols sofridos e afirmou que a equipe precisa ser melhor nas finalizações.

"A gente começou muito bem. Criamos situações. Quando não fazemos os gols, acabamos tomando. Não podemos repetir isso em casa. Temos que ser mais contundentes, matar o jogo. Estamos muito vivos. Precisamos da nossa torcida para continuar saindo desta área que ninguém gosta", disse.