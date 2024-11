Atlético-GO x Palmeiras: informações e prováveis informações do jogo da 35ª rodada do Brasileirão

Do outro lado, o Atlético-GO está virtualmente rebaixado à Série B. O Dragão é o lanterna, com 26 pontos, 11 a menos que o Fluminense, primeiro fora da zona do rebaixamento. Com 12 pontos em disputa até o fim do torneio, a equipe comandada pelo técnico Anderson Gomes precisaria vencer todos os jogos e torcer para os outro time do Z4 não somarem mais nenhum pontos.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira conta com três retornos: do lateral-direito Mayke, do meio-campista Richard Ríos e do atacante Estêvão, que voltam de suspensão. Por outro lado, tem a dúvida do zagueiro Murilo. O atleta saiu do jogo contra o Bahia com dores, não teve lesão detectada, mas não treinou com o elenco na véspera do jogo.

No último confronto entre as equipes, o Palmeiras venceu o Atlético-GO, por 3 a 1, no Allianz Parque, com gols de Flaco López, Raphael Veiga e Alix (contra).

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-GO X PALMEIRAS

Local: Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO)