Vasco anuncia ampliação da capacidade máxima do Estádio de São Januário

O Vasco da Gama informa que a partir de uma série de ações adotadas da diretoria do clube, nesta data, obteve autorização formal do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) para ampliação da... pic.twitter.com/qvwr7QMIDw

? Vasco da Gama (@VascodaGama) November 21, 2024

O Vasco está na 10ª colocação na tabela, com 43 pontos e na zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2025. O Internacional, por sua vez, ocupa a quinta posição, com 59 pontos.