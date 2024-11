Fluminense informa venda de 25 mil ingressos para duelo contra o Fortaleza

GARANTA AGORA O SEU INGRESSO >> https://t.co/1evH5IuIhW pic.twitter.com/0obc9KLnpO

As entradas estão disponíveis para o público geral desde o domingo (10/11). Já a venda para os sócios torcedores se iniciaram na sexta (08/11).

O preço dos bilhetes varia entre R$ 5,00 e R$ 550,00, além dos descontos de cada plano e, em outros casos, a meia-entrada.

O Fluminense é o atual 16ª colocado do Brasileirão, com 37 pontos conquistados, mesma quantidade de somados em relação a Criciúma (17º) e Red Bull Bragantino (18º). Por este motivo, o clube carioca busca se distanciar do Z4 ainda nesta rodada. Do outro lado, o Fortaleza se encontra na terceira posição, com 63 pontos.