Fluminense anuncia parcial de 30 mil ingressos vendidos para duelo contra o Fortaleza

GARANTA AGORA O SEU INGRESSO >> https://t.co/ZNwJtvf6Rp pic.twitter.com/nQqJzlyzEL

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 21, 2024

As entradas estão disponíveis para sócios desde o dia 8 de novembro, enquanto o público geral teve acesso a partir do dia 10. A comercialização dos bilhetes acontecerá até o fim do primeiro tempo do jogo.

O valor das entradas varia entre R$ 5 e R$ 550. Para os torcedores que compraram o ingresso de forma online, a entrada será obrigatória por biometria.

Com 37 pontos, o Fluminense é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento e busca voltar a vencer após três jogos para se afastar do Z4. Já o Fortaleza ocupa a terceira colocação, com 63 unidades, e ainda sonha com o título do Brasilierão.