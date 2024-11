Herói em classificação do Palmeiras, Kauan Lima projeta semi da Copa do Brasil sub-20: "Grande desafio"

O Palmeiras começa a disputar as semifinais da Copa do Brasil sub-20 nesta quinta-feira. O Verdão enfrenta o Ceará às 20 horas (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, pelo primeiro jogo desta etapa do torneio. Herói da classificação palmeirense nas quartas de final, o goleiro Kauan Lima projetou a partida.

O jogador reconheceu a dificuldade do confronto, mas ressaltou que confia no trabalho realizado e destacou a busca pela vitória em casa para chegar em vantagem para o jogo de volta, na casa do adversário.

"Teremos um grande desafio contra o Ceará. Sabemos que serão jogos difíceis, mas vamos tentar construir um bom resultado em casa para ter mais tranquilidade para a segunda partida. Temos muita confiança no nosso trabalho na competição e vamos nos dedicar ao máximo para buscar essa vaga na final", declarou.