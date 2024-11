E o Aderlan? Veja em que pé está a recuperação de lesão do lateral do Santos

O lateral direito do Santos, Aderlan, tem evoluído gradativamente de uma grave lesão sofrida em julho. O jogador de 34 anos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo há quatro meses e, nesta quarta-feira, apareceu no trabalho físico que o elenco alvinegro realizou na academia do CT Rei Pelé.

As imagens divulgadas pelo Peixe mostram Aderlan correndo na esteira. Ele, porém, ainda está longe de atuar com a camisa do clube novamente.

Como apurou a Gazeta Esportiva, o ala tem feito só trabalhos na academia e sequer iniciou os treinos no gramado. Sendo assim, ele ainda deve levar bastante tempo para ficar à disposição da equipe.