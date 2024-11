Destaque no Barcelona, Raphinha é o artilheiro da Seleção Brasileira em 2024

Umas das peças fundamentais do Barcelona nesta temporada, o brasileiro Raphinha também tem sido decisivo na Seleção. Apesar do ano conturbado para a equipe do técnico Dorival Júnior, o atacante de 27 anos terminou 2024 como artilheiro da amarelinha, com quatro gols em 11 jogos.

Destes quatro gols, Raphinha marcou dois deles em cobranças de falta. O primeiro contra a Colômbia, no empate em 1 a 1 pela Copa América. O segundo tento é mais recente, no empate pelo mesmo placar com a Venezuela, neste mês, pelas Eliminatórias. Os outros dois gols foram marcados na goleada sobre o Peru por 4 a 0.