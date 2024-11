Corinthians tem volta de André Ramalho, e Cássio fica fora até do banco do Cruzeiro; veja escalações

Corinthians e Cruzeiro estão definidos para o jogo desta quarta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Pelo lado do Timão, o técnico Ramón Díaz terá o retorno do zagueiro André Ramalho, que se recuperou de problema físico e iniciará o confronto como titular. Já pela Raposa, Cássio, ídolo histórico do clube paulista, ficará fora até do banco de reservas tendo em vista a final da Copa Sul-Americana contra o Racing.

No meio-campo do Corinthians, Raniele ganha sequência como primeiro volante, enquanto Breno Bidon retorna à equipe depois de três compromissos saindo do banco de reservas.

Assim, o Timão está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.