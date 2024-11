Com gols de Memphis e Yuri, Corinthians vence reservas do Cruzeiro e abre sete pontos do Z4

O próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Brasileiro será no domingo, contra o Vasco, novamente em Itaquera. Já o Cruzeiro, depois de decidir a Copa Sul-Americana contra o Racing no sábado, recebe o Grêmio, na quarta-feira (27).

O jogo

O primeiro tempo foi bastante movimentado na Neo Química Arena. Logo aos quatro minutos, Memphis Depay finalizou para defesa de Anderson e, no rebote, sem goleiro, Matheuzinho finalizou em cima de Zé Ivaldo. Aos 10, o Timão abriu o placar com o atacante holandês, que aproveitou o rebote de cruzamento de Rodrigo Garro, fintou a marcação e chutou com força para estufar as redes da Neo Química Arena.

Aos 15 minutos, o Corinthians ampliou com Yuri Alberto. O camisa 9 recebeu passe do zagueiro André Ramalho e finalizou com desvio da defesa cruzeirense para "matar" o goleiro Anderson e fazer a festa da Fiel em Itaquera.

Depois dos bons primeiros minutos, o Timão "baixou a guarda" e viu o Cruzeiro descontar com Kaiki, que chutou de longa distância e contou com desvio em André Ramalho para encobrir o goleiro Hugo Souza. Depois do gol cruzeirense, o Corinthians quase fez o terceiro aos 38, com Breno Bidon, mas Anderson teve boa intervenção e Memphis não aproveitou o rebote.

Segundo tempo