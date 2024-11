Bruno Henrique consegue efeito suspensivo no STJD e reforça Flamengo contra o Cuiabá no Brasileirão

O Flamengo ganhou um reforço para o embate contra o Cuiabá, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão. O atacante Bruno Henrique conseguiu efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e poderá atuar normalmente.

O pedido foi deferido na última terça-feira pela auditora Antonieta da Silva Pinto, relatora do processo. O jogador poderá reforçar o Flamengo no Campeonato Brasileiro até o julgamento do recurso, que ainda não tem data definida.

Bruno Henrique havia sido punido em primeira instância pelo STJD com dois jogos de suspensão pela expulsão contra o Corinthians. Com as travas da chuteira, o jogador acertou a cabeça do lateral Matheuzinho no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil e recebeu o vermelho direto.