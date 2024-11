World Athletics divulga calendário do Indoor Tour de 2025; confira

A World Athletics divulgou, nesta terça-feira, o calendário do Indoor Tour, uma competição disputada em ginásios fechados que abre o calendário do atletismo em 2025. O calendário de eventos indoor cresceu para 2025, com mais de 60 eventos.

O Indoor Tour terá início em 2 de janeiro, em Talim, na Estonia, e terminará em 13 de março, em Uppsala, na Suécia. Foram anunciadas competições em 19 países da Europa, América do Norte e Ásia.

A expansão do tour só mostra o crescimento do esporte que, em 2020, tinha sete eventos, saltando para 61 em 2025. A série ainda terá nove meetings nível Ouro, mais do que em qualquer temporada anterior.