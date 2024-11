Próximo de se despedir do Coritiba, Alef Manga revela interesse do Vasco

O atacante Alef Manga, do Coritiba, revelou, em entrevista divulgada pelo ge nesta terça-feira, que o Vasco está interessado em sua contratação. O jogador de 29 anos não continuará no Coxa em 2025.

"A gente fica feliz pelo interesse do Vasco. A torcida (do Vasco) é gigantesca, a gente sabe disso. Eu deixo isso com meus representantes. Sigo focado fazendo meus treinos do dia a dia e vamos ver o que Deus tem para a gente futuramente", revelou Alef Manga.

"Sinceramente eu deixo tudo com os meus representantes que estão tomando conta dessa situação. Eu estou fazendo uns treinamentos, a parte física é muito importante. A gente como jogador fica muito feliz quando saem as notícias de que um clube da Série A tem interesse no jogador. Eu sigo tranquilo, tem muita coisa ainda para acontecer. Final do ano está chegando, o Campeonato Brasileiro da Série A está para acabar. Podem acontecer muitas novidades daqui para frente, a gente não sabe", pontuou.