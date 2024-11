Hugo Souza fala em "preparação intensa" do Corinthians na data Fifa e projeta reta final de Brasileiro

"Vamos buscar os três pontos para manter essa sequência que temos no Brasileiro. Isso é muito importante. Que a gente consiga alcançar o lugar mais alto possível na tabela para chegar ao objetivo de grandes competições no ano que vem", completou Hugo, destacando a importância do time conseguir vaga para um dos torneios continentais (Copa Libertadores ou Copa Sul-Americana).

O jogo entre Corinthians e Cruzeiro será nesta quarta-feira, às 11 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão está embalado na competição, com quatro vitórias seguidas. A equipe pulou da zona de rebaixamento para a 11ª posição do Brasileiro, com 41 pontos conquistados.

Já o Cruzeiro chega para o jogo contra o Corinthians com a cabeça na final da Copa Sul-Americana. No próximo sábado, a equipe terá uma decisão diante do Racing, no Paraguai.