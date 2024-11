Otero é procurado por outros clubes, mas deseja renovar com o Santos

Otero foi contratado no começo deste ano e chegou sob certa desconfiança. Com o passar do tempo, porém, o atleta de 32 anos foi caindo nas graças da torcida. Não à toa, ele teve o seu nome gritado por torcedores em alguns jogos na Vila Viva Sorte.

"Feliz. Eu, particularmente, fui muito desacreditado quando cheguei, criticado, mas eu falei que com Deus tudo é possível. Trabalhei bastante. Trabalhamos bastante e foi muito feliz ver a torcida gritar meu nome, especialmente aqui na Vila. Isso não tem preço", contou.

Por fim, o atacante destacou a sua alegria com o título da Série B e o acesso à elite do futebol brasileiro.

"A gente terminou o ano do jeito que começou, né? Desacreditado, todo mundo achando que esse time não ia conseguir nada. Aí a gente chegou na final do Campeonato Paulista, o acesso, ser campeão com duas rodadas de antecedência. Agradecer a Deus e a todas as pessoas que desacreditaram. Está aí, o Santos está de volta Á Série A. A gente está muito feliz de poder falar isso, porque foi uma conquista merecida e bastante difícil", finalizou.

Ao todo, Otero disputou 50 dos 53 compromissos do Santos na temporada, sendo 35 como titular. Além disso, são oito gols e cinco assistências.