Brasil Ladies Cup: veja os confrontos, datas e horários dos jogos

A 4ª edição da Brasil Ladies Cup, competição de futebol feminino que acontece entre os dias 15 e 22 de dezembro, teve os seus grupos definidos. O pote A é formado por Avaí/Kindermann, Seleção Paraguaia, Bahia e Pumas-MEX. Já a chave B conta com River Plate-ARG, Athletico-PR, Grêmio e Sport.

Com a participação de expressivas equipes nacionais e internacionais, as partidas do torneio irão acontecer no tradicional estádio do Canindé. O formato de disputa será o mesmo da última edição, com oito equipes, divididas em duas chaves. Os dois melhores avançam para a final, que será disputada em jogo único.

A partida de estreia será entre Avaí/Kindermann e a Seleção do Paraguai, no domingo, dia 15 de dezembro, às 15h (de Brasília), no Canindé.