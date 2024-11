Após erro de Vini Jr. contra a Venezuela, Dorival define Raphinha como cobrador diante do Uruguai

Vinicius Júnior desperdiçou sua penalidade contra a Venezuela aos 17 minutos do segundo tempo, pouco tempo depois o Brasil sofrer o gol de empate. Na ocasião, o atacante do Real Madrid finalizou com pouca força e parou na defesa do goleiro Rafael Romo.

Muitos torcedores questionaram a decisão de Vinicius bater o penal, já que Raphinha também é conhecido por ser um bom cobrador e vive grande momento com a Amarelinha.

A Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

A Seleção se encontra na 4ª posição das Eliminatórias, com 17 pontos, cinco a menos em relação a líder Argentina. Já o Uruguai está na 2ª posição, com 19 unidades.

O Brasil vem de empate por 1 a 1 com a Venezuela fora de casa. Já o Uruguai bateu a Colômbia em Montevidéu por 3 a 2, com gol nos acréscimos de Ugarte.