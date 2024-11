Capitão do Brasil revela desconforto de Ingrid e explica escolha por Carol Meligeni em decisão por duplas

Neste sábado, o Brasil garantiu vaga no qualifier da Billie Jean King Cup 2025. Após empate em 2 a 2 no confronto de playoffs, o duelo encaminhou-se para a decisão de duplas. Bia Haddad e Carol Meligeni entraram em quadra no Ginásio do Ibirapuera (SP) e venceram as argentinas Jazmín Ortenzi e Julia Riera por 2 sets a 0.

A decisão do capitão Luiz Peniza de entrar com Carol Meligeni veio de última hora, uma vez que Ingrid Martins estava inicialmente escalada para jogar ao lado de Haddad. Após a classificação, o profissional explicou a decisão e revelou um desconforto de Ingrid na coluna.

"Quando a Riera chegou na quinta-feira e começou a treinar, a gente imaginou que eles poderiam utilizá-la tanto na dupla quanto na simples, mas com probabilidade maior nas duplas. Não achei que ela viria para cá para ficar só assistindo, então trabalhamos essa possibilidade. Durante a semana, preparamos o jogo de dupla com a Ingrid (Martins) e a Bia, mas ao longo da semana, as jogadoras todas se prepararam para uma possível partida, como foi com a Carol. A Ingrid estava com um desconforto na coluna, e os fisioterapeutas que estava com a gente avaliaram a Ingrid e acharam melhor não arriscar nesse sentido. Tínhamos a Carol treinando muito bem durante a semana. Ela construiu uma semana muito positiva de trabalho e a experiência de Billie Jean anterior. A Carol, nessas competições, sobe muito o nível. Acho que o sangue Meligeni ajuda nessas competições por equipe (risos). Essa foi a aposta. A Ingrid começou tratando o desconforto durante a semana, treinou bem, mas na quinta-feira ela sentiu um pouquinho mais, então não queríamos arriscar", afirmou Peniza em coletiva de imprensa.