Nova Vila Belmiro: Santos detalha a conselheiros parceria com WTorre e altera modelo de negócio

Em sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Santos apresentou a seus membros detalhes do acordo para a construção da nova Vila Belmiro, em parceria com a WTorre. As duas partes avançaram nas negociações nesta semana, e a pré-venda de cadeiras e camarotes, determinante para a sequência da operação, começará em até 120 dias. O contrato de parceria seria de 30 anos.

Além do anúncio do início da venda de cadeiras e camarotes, a diretoria comandada por Marcelo Teixeira apresentou mudanças significativas no modelo de negócio, tanto na estrutura do projeto quanto em seu formato operacional. Anteriormente, o acordo previa um direito de outorga por 30 anos. Agora, o Santos manterá integralmente os direitos e ficará com 100% das receitas relacionadas ao futebol. Em caso de não vender cadeiras, por exemplo, Santos será responsável por fazer parte do aporte.

Por sua vez, a WTorre será responsável por toda a parte operacional e estrutural da nova arena, além da administração de locações, concessões, naming rights e eventos como shows. No contrato anterior, o Santos tinha apenas uma participação. No modelo atual, o clube passa a ser majoritário, com percentuais que variam entre 55% e 70% dos lucros obtidos, dependendo do montante arrecadado.