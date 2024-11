Brasil vence Argentina nas duplas e garante vaga na fase classificatória da Billie Jean King Cup 2025

O qualifier da Billie Jean King Cup dá uma vaga nas finais do torneio, e 12 países estarão na disputa nessa fase qualificatória. Nas duas últimas edições da competição, o Brasil parou justamente nas classificatórias, quando perdeu para a Alemanha nas duas oportunidades. Agora, as brasileiras terão uma nova chance de redenção.

O jogo

O confronto entre Bia Haddad e Carol Alves e Jazmín Ortenzi e Julia Riera teve um início de muito equilibro - não à toa, o primeiro game demorou quase dez minutos para ser definido e terminou com vitória brasileira. Carol e Bia demonstraram um bom entrosamento em quadra e começaram dando trabalho para as argentinas.

A dupla brasileira funcionou bem, principalmente com Carol mais à frente e Bia mais atrás. Os saques de Haddad foram potentes e encaixaram, com Alves também bastante atenta nas devoluções. As argentinas até deixaram o embate parelho e chegaram ao oitavo game com 4 a 3 no placar.

Na reta final do set, as brasileiras emplacaram uma grande sequência e não deram chance para a dupla da Argentina. Bia Haddad e Carol Alves deram um verdadeiro show e fecharam o primeiro set com vitória brasileira por 6 a 3, em 47 minutos.