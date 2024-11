Athletico-PR ganha duelo atrasado, sai do Z4 e impõe quinto jogo sem vitória ao Atlético-MG no Brasileiro

O Athletico-PR está fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Furacão ganhou o jogo atrasado pela 19ª rodada contra o Atlético-MG, por 1 a 0, na Ligga Arena, e enfim saiu do Z4. O gol da vitória do time paranaense foi marcado por Cuello.

Com o resultado, a equipe de Lucho González subiu para a 14º posição da tabela, com 37 pontos, a mesma pontuação do Juventude, 17º colocado. Já o Galo, estacionado no décimo lugar, com 42, completa cinco partidas sem ganhar no Brasileirão.

O próximo compromisso do Athletico-PR na Série A do Brasileiro está agendado para quarta-feira. O Furacão encara o Atlético-GO na Ligga Arena, a partir das 16h30 (de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada do torneio.