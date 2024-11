Técnico campeão da Sul-Americana pelo São Paulo acerta com o ABC-RN

Ney Franco, técnico campeão da Sul-Americana de 2012 pelo São Paulo, foi anunciado pelo ABC-RN nesta sexta-feira. O treinador comandou o Joinville nesta temporada.

O comandante foi contratado pelo São Paulo no início de 2012 para substituir o então técnico do Tricolor Emerson Leão. Além do título da Sul-Americana, ele também guiou a boa campanha da equipe no Campeonato Brasileiro, competição na qual terminou na quarta posição.

Após a temporada de 2012, Ney Franco não aguentou os resultado ruins do São Paulo na primeira metade da temporada seguinte e foi demitido em julho de 2013.