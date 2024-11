Seleção Brasileira terá três treinos em Salvador antes de partida contra o Uruguai; veja a programação

Após desembarcar em Salvador na manhã desta sexta-feira, a Seleção Brasileira dará início à preparação para a partida contra o Uruguai no sábado, pelas Eliminatórias. Serão três treinos na capital baiana até o confronto.

No sábado e no domingo, a atividade será realizada no Barradão. Já na segunda-feira, véspera do jogo, o treino acontecerá na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, palco do duelo.

Todos os treinamentos terão início às 17h (de Brasília), enquanto as coletivas de imprensa serão às 15h45.