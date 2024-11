Destaque do Corinthians contra o Palmeias, Zanotti lamenta gols perdidos: "A gente tinha que aproveitar"

"Destacar a importância do torcedor, que nos apoiou até o final. O grupo está fechado e queremos terminar muito essa temporada com 100% de aproveitamento", finalizou, lembrando que o Corinthians já conquistou neste ano a Supercopa, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

O clássico em Itaquera foi marcado por dois tempos distintos. Se na primeira etapa as duas equipes criaram chances de gol, no segundo a partida caiu de ritmo. O tento de Zanotti foi marcado logo no começo do confronto, após passe preciso de Millene.

O segundo jogo da final está marcado para a próxima quarta-feira, às 15h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Para se tornar campeão, o Corinthians precisa apenas de um empate. Já o Palmeiras necessita vencer por pelo menos dois gols de diferença. O triunfo alviverde pelo placar mínimo levaria a decisão para as penalidades máximas.