Brasileiro Whindersson Nunes é dominado por indiano e perde luta de boxe

No meio do combate, uma cena chamou atenção. Neeraj Goyat agarrou o rival por trás e, no canto do ringue, encostou a barriga nas costas do adversário algumas vezes. O indiano não foi punido.

Essa foi a primeira luta no boxe profissional de Whindersson. Até então, ele havia participado apenas de alguma lutas de exibição. Ele chegou a enfrentar o ex-campeão mundial Popó Freitas e ficou no empate.

Essa, portanto, foi a quinta luta do piauiense de 29 anos. São duas vitórias, um empate e duas derrotas.