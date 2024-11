Ainda suspenso por doping, Juventus rescinde contrato com Paul Pogba

? JuventusFC (@juventusfc) November 15, 2024

Pogba está suspenso do futebol desde setembro de 2023 após testar positivo para DHEA, substância proibida que aumenta o nível de testosterona. Em fevereiro deste ano, o Tribunal Antidoping da Itália anunciou que sua pena seria de quatro anos. No entanto, no início de outubro, o francês teve a suspensão reduzida para 18 meses.

Sendo assim, ele poderá voltar a jogar a partir de março de 2025. O clube italiano, no entanto, já dava sinais de que não contava com Pogba no elenco, mesmo após o meio-campista se mostrar disposto a reduzir seu salário para seguir na equipe.