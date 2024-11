Rodada da NBA: LeBron faz triplo-duplo e Lakers vencem os Grizzlies

Apesar da derrota, o cestinha da partida foi Jared McCain, do Philadelphia. O armador fez 34 pontos e deu dez assistências. Do lado da equipe vencedora, Darius Garland, com 25 pontos, e Donovan Mitchell, com 23, foram os destaques.

Os Cavaliers voltam às quadras no sábado, contra o Chicago Bulls, às 21h30. Por sua vez, o Philadelphia encara o Orlando Magic no mesmo dia, às 21h.

Brooklyn Nets 114 x 139 Boston Celtics

Atuais campeões da NBA, o Boston Celtics venceu o Brooklyn Nets por 139 a 114. O destaque do jogo foi ala-armador Jayson Tatum, que fez um duplo-duplo com 36 pontos e dez assistências. Do lado dos Nets, Ziarie Williams marcou 23 pontos.