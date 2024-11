Pedro Raul completa dois meses sem jogar e não tem sequência desde agosto

O atacante tem números tímidos pelo Corinthians. Em 31 jogos (11 como titular), foram apenas três gols e uma assistência. O último tento anotado por Pedro Raul foi em abril, na goleada sobre o Nacional-PAR por 4 a 0, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ele, agora, tenta aproveitar a pausa pela data Fifa para recuperar espaço no time.

Classificação e jogos Brasileirão

Para contratar o atleta, o Corinthians desembolsou US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões na cotação de fevereiro). Pedro Raul tem contrato até dezembro de 2028, mas não tem sua permanência garantida para a próxima temporada. O jogador chegou a receber sondagens de outros clubes no meio do ano, quando já não estava com alta minutagem, mas permaneceu.

Até o final do ano, para voltar a ter minutos, Pedro tem a missão ingrata de desbancar seus concorrentes, como Yuri Alberto, Memphis Depay, Talles Magno, Romero, já que Hector Hernández se lesionou.

A próxima chance de Pedro Raul entrar em campo vai ser na próxima quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para as 11h (de Brasília), na Neo Química Arena.