Itália vence fora de casa, elimina a Bélgica e se classifica às quartas da Liga das Nações

Ambas as seleções voltam a campo neste domingo para a última rodada da fase de grupos. A Itália enfrenta a França em busca de terminar a primeira fase na liderança do grupo, enquanto a Bélgica encara Israel na luta contra o rebaixamento.

A Itália largou na frente logo no início do primeiro tempo. Aos dez minutos, após boa tabela com Barella, Di Lorenzo chegou na linha de fundo e passou para o meio da área. A bola encontrou o volante Tonali que, com o gol aberto, balançou as redes da Bélgica.

As donas da casa voltaram melhor do intervalo e equilibraram a partida no segundo tempo. No entanto, a Itália também seguiu produzindo boas oportunidades e seguiu dificultando a vida da Bélgica, que não conseguiu encontrar o gol de empate.