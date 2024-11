Flamengo informa cirurgia em De Arrascaeta, que só voltará a jogar em 2025

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Arrascaeta realizou artroscopia no joelho direito, nesta quinta-feira (14). O procedimento foi realizado no Hospital CopaStar pelo Doutor Max Ramos, acompanhado pelo Doutor Márcio Tannure, gerente de saúde e alto rendimento do...

? Flamengo (@Flamengo) November 14, 2024

A cirurgia de Arrascaeta foi realizada no Hospital CopaStar, no bairro de Copacabana. O jogador foi operado pelo Doutor Max Ramos, que teve a companhia do Doutor Márcio Tannure, gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo.

Arrascaeta já havia declarado publicamente que estava jogando a reta final de temporada com dores, sendo forçado a uma cirurgia após os duelos decisivos do Flamengo. Após o empate em 0 a 0 com o Atlético-MG nesta quarta, o técnico Filipe Luís informou que o uruguaio não jogaria mais em 2024.

"O Arrascaeta não volta esse ano. Mas na volta das férias vai estar disponível com certeza. É uma cirurgia simples ", disse Filipe Luís

Com 43 jogos disputados, Arrascaeta encerra esta temporada com dez gols, dez assistências e o título da Copa do Brasil, conquistado no último domingo.