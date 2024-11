VP do Palmeiras avalia importância de Dudu e fala sobre futuro do atleta: "Tem contrato e vai continuar"

O Palmeiras conheceu na última terça-feira seu grupo na primeira fase do Campeonato Paulista de 2025, em sorteio realizado pela Federação Paulista de Futebol, no Pacaembu. O vice-presidente do clube, Paulo Buosi, foi o representante do Verdão no evento e falou sobre o futuro de Dudu no clube.

"O que aconteceu com o Dudu foi um fato passado já, foi encerrado. O Dudu tem contrato com o Palmeiras até o final de 2025, tenho certeza que vai ser importante nessa reta final de campeonato. Então, é um jogador que tem muita história no Palmeiras e essa história continua. Tem contrato e vai continuar", disse.

Em junho deste ano, o camisa 7 envolveu-se em uma polêmica e quase transferiu-se para o Cruzeiro pouco depois de voltar de grave lesão no joelho que o deixou de fora dos gramados por dez meses. Desde então, o nome do jogador vem sendo especulado em outros clubes.