Vanderson minimiza concorrência com Danilo na lateral do Brasil e projeta embate contra a Venezuela

O Brasil segue se preparando em Belém, capital do Pará, para os duelos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias. Titular no último jogo da Seleção, o lateral direito Vanderson, do Monaco, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira. O defensor minimizou a disputa pela titularidade da posição com Danilo e entende que a união do grupo é fundamental, independente de quem entrar em campo.

"Cada jogador tem sua característica. Eu tenho a minha e o Danilo tem a dele. Independente de quem entrar em campo, temos que tentar vencer, mesmo que eu seja mais ofensivo e que o Danilo seja mais defensivo. O mais importante é a gente estar todo mundo junto, independente de quem entre em campo", disse Vanderson.