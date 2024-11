Torcida Jovem cita acesso como obrigação e faz alerta a Marcelo Teixeira: "Extremamente mal acompanhado"

Após passar pelo pior momento de sua história, o Santos está de volta à Série A. Com gols de Wendel Silva e Otero, o Peixe bateu o Coritiba por 2 a 0 nesta segunda e confirmou o acesso para a primeira divisão no ano que vem. A Torcida Jovem, principal organizada do clube, fez um alerta ao presidente Marcelo Teixeira, que estaria "extremamente mal acompanhado".

"Temos a consciência que a reconstrução, de fato, deve acontecer partindo do cargo mais alto do clube. Sr. Marcelo Teixeira, com quem temos um canal de comunicação construído há décadas devido à sua "santistidade", tornamos agora público o que em várias vezes falamos olhando no seu olho: O senhor está extremamente mal acompanhado", disse a Torcida Jovem em carta aberta.