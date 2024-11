Santos apresenta proposta a Gabigol e tenta atravessar o Cruzeiro

O Santos sonha com a contratação de Gabriel Barbosa para 2025. O presidente Marcelo Teixeira afirmou que enviou uma proposta para o atacante, que está de saída do Flamengo e tem um acordo alinhado com o Cruzeiro.

"Conversamos com a família. Temos uma aproximação grande com a família. Entendemos o caso, buscamos alternativas com parceiros para viabilizar uma proposta. Enviamos uma proposta. Conheço ele desde adolescente. Se do caráter dele. Até o momento, não me retornaram, no sentido de dizer se já estão decididos para onde vão. Estamos aguardando", disse ao SporTV.