Flamengo decide não relacionar Gabigol para jogo com o Atlético-MG pelo Brasileiro

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, não está relacionado pelo Flamengo para o jogo contra o Atlético-MG, que acontece nesta quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em nota, o Rubro-Negro comunicou que a diretoria fará uma reunião com os representantes do atleta para definir o futuro do jogador, que não segue no Flamengo em 2025.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético-MG. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro", informou o clube.

No último domingo, logo após a conquista da Copa do Brasil, Gabigol roubou a cena ao declarar, ainda em campo, que não irá seguir no Flamengo para a próxima temporada. O atleta de 29 anos tem contrato com o time carioca apenas até o dia 31 de dezembro deste ano. Gabigol tem conversas avançadas com o Cruzeiro, mas ainda não tem papel assinado.