Rafael Paiva explica situação de Payet e Philippe Coutinho no Vasco

O Vasco teve o retorno de Philippe Coutinho à lista de relacionados, mas não pôde contar com Payet na derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, neste sábado, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Referências técnicas do elenco, os dois craques pouco têm ficado à disposição juntos. Em uma longa resposta após o jogo, o treinador Rafael Paiva abordou a situação da dupla.

"Payet sentiu incômodo depois do jogo contra o Botafogo. É um atleta de 37 anos e fez um jogo esplendoroso contra o Bahia, a gente sofreu muito contra o Botafogo e a gente tem consciência. Eu tenho falado sempre que os dois atletas a gente tem de ter uma atenção diferente com eles. Coutinho sentiu aquela sequência que a gente teve entre semifinal de Copa do Brasil, dois jogos na chuva, e neste sábado ele tinha uma carga reduzida. E é um jogador diferente, mesmo com uma carga reduzida a gente sabia que ele é um jogador que pode decidir um jogo. Então, o cuidado que a gente está tendo com Payet e com Coutinho é o que a gente teve desde quando eles estão aqui", iniciou Paiva.