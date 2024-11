Filipe Luís exalta trabalho de Tite e celebra 1° título como técnico do Flamengo: "Me deram uma máquina"

Filipe Luís conquistou seu primeiro título como técnico do time profissional Flamengo, neste domingo, depois do Rubro-Negro vencer o Atlético-MG, por 1 a0, em jogo de volta da final da Copa do Brasil. Gonzalo Plata anotou o tentou que deu o triunfo ao time carioca. O treinador flamenguista fez questão de agradecer seu antecessor Tite pelo trabalho feito e exaltou o elenco do clube.

"Estou muito feliz. Primeiro, tenho que mencionar o Tite, que me deixou na semifinal da Copa do Brasil, fez um trabalho excelente. Sei o quão bom ele é. Agradeço ao Braz, ao presidente, porque me deram uma máquina. É o melhor elenco da América do Sul, pode bater de frente com alguns times da Europa e eu estou liderando esse grupo de jogadores fantástico. Não tem vaidade, não tem ego e hoje viu que o pessoal que saiu do banco foi o que resolveu. Só se faz um time campeão com um elenco altamente qualificado", disse.

O ex-lateral assumiu o time profissional do Flamengo após eliminação na Libertadores sob comando de Tite. E, agora, com nove jogos à frente do time carioca, conquistou sua primeira taça como técnico da equipe principal. A estreia do ídolo do Flamengo à beira do gramado foi em jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, quando o Fla venceu o Corinthians, por 1 a 0.