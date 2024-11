Em Curitiba, Santos encerra preparação para decisão pela Série B; veja provável escalação

O Santos encerrou a preparação para o confronto contra o Coritiba neste domingo, na Vila Capanema, estádio do Paraná, em Curitiba. A vitória no duelo, válido pela 36ª rodada da Série B, garante ao Peixe o retorno à elite do futebol brasileiro.

Sob comando do técnico Fábio Carille e de sua comissão, os jogadores de linha iniciaram as atividades com aquecimento, enquanto os goleiros fizeram um trabalho à parte. Depois, os atletas também ensaiaram finalizações.

O treinador santista ajustou os últimos detalhes para o jogo, marcado para acontecer nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), no Couto Pereira. Carille arca com alguns desfalques para decidir a escalação do Alvinegro Praiano.