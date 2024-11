Bruno Fernandes marca em seu 250º jogo, United bate o Leicester e volta a vencer no Campeonato Inglês

Comemorando seu 250º jogo pelo Manchester United, Bruno Fernandes foi o principal nome da vitória dos Red Devils contra o Leicester, por 3 a 0, neste domingo. Jogando em Old Trafford pela 11ª rodada do Campeonato Inglês, o português marcou o primeiro gol da partida, participou do segundo, que acabou sendo contra, e deu assistência para Garnacho fazer o terceiro.

O United volta a vencer após dois jogos na competição, chegando aos 15 pontos, na 13ª colocação. O Leicester, por sua vez, fica com 10 pontos, em 15º.

Os times voltam a campo pela Premier League apenas após a Data Fifa. O Manchester United visita o Ipswich Town na próxima rodada, dia 24, às 13h30 (de Brasília). Para o duelo, os Red Devils já contarão com o novo comandante, Rúben Amorim. Já o Leicester recebe o Chelsea, um dia antes, às 9h30.