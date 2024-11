Alisson revela ansiedade para jogar no São Paulo após lesão e celebra retorno aos gramados: "Feliz"

O volante entrou em campo aos 33 minutos, na vaga de Marcos Antônio. Até este momento, o duelo estava empatado por 1 a 1, com gols de Luciano, pelo São Paulo, e Julimar, pelo Athletico-PR. André Silva fez o gol do triunfo aos 43 do segundo tempo. Alisson agradeceu a confiança do treinador e já determinou foco no objetivo do clube.

"Agradecer ao Zubeldía pela confiança e por ter me colocado hoje para sentir esse gosto de novo, ainda mais em um jogo tão difícil, quando estava 1 a 1. Não é tão fácil, mas estou muito feliz de ter retornado. Tem agora uns 10, 15 dias pela frente para trabalhar e recuperar um pouco do ritmo. Trabalhar com meus companheiros para conquistarmos nosso objetivo que é colocar o São Paulo direto na Libertadores", contou.