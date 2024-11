Roger Machado crê que o Internacional ainda está na briga do Brasileirão

O Internacional venceu o Fluminense por 2 a 0 na última sexta-feira e chegou ao 14º jogo seguido de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Após a partida no Beira-Rio, o técnico Roger Machado admitiu que ainda acredita em um possível título do Colorado, mesmo que seja difícil.

Após um início de campeonato não muito positivo, o Internacional foi crescendo e ganhando posições na tabela, principalmente após a chegada de Roger. Atualmente, o Internacional é o quarto colocado da liga nacional, com 59 pontos, oito a menos que o líder Botafogo, que ainda joga nesta rodada.

"Impossível não dar uma secadinha [em quem está acima na tabela], impossível. A matemática está aí. A primeira coisa que faço quando chego ao vestiário é abrir o celular e olhar a tabela para saber o número de vitórias. No momento, estamos a oito do Botafogo. É possível, sabemos que é difícil, mas já escalamos essa montanha até agora e precisamos nos manter na briga. Temos que nos manter na briga, fazer nossos pontos, porque senão não adianta. Está lá no fim da rampa, mas não fechou a porta. Isso mantém a crença", falou.