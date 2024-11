Resultados do NBB: Sesi Franca vence o Corinthians fora de casa

O Sesi Franca conseguiu um importante resultado fora de casa pelo NBB (Novo Basquete Brasil). Superior no segundo e terceiro períodos, o time do interior paulista derrotou neste sábado o Corinthians, no Ginásio Wlamir Marques, por 83 a 75.

A equipe francana alcançou a sexta vitória em nove apresentações no NBB e está em terceiro lugar. O Corinthians, em contrapartida, tem uma campanha negativa na 13ª colocação: apenas três triunfos em oito partidas.

No jogo deste sábado, Georginho comandou as ações ofensivas de Franca, marcando 23 pontos. Ele foi o cestinha do confronto. Do lado corintiano, Thornton marcou 19 pontos.