Rafael Paiva analisa derrota do Vasco para o Fortaleza e comenta data Fifa

O Vasco amargou a segunda derrota seguida contra times no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Depois de perder por 3 a 0 para o Botafogo, o Gigante da Colina foi derrotado pelo Fortaleza, neste sábado, no Castelão, também por 3 a 0. O técnico Rafael Paiva analisou o duelo e apontou que o time se desconcentrou na etapa final.

"Do quesito concentração, eu acho que hoje (sábado) a gente já conseguiu entrar mais. A gente sabia que era importante dar uma resposta e a gente pegou uma equipe que não perdeu em casa ainda no Campeonato Brasileiro. A gente sabia que seria um jogo muito difícil, as transições, e eu acho que a gente entrou mais concentrado. O gol a gente tomou em uma transição, que a gente sabia que era muito forte. Acho que a gente conseguiu ficar com a bola, não conseguiu ter as oportunidades tão claras como gostaríamos no primeiro tempo", começou o treinador do Vasco.

"Acho que a gente voltou bem no segundo tempo, teve algumas chances ali, mas do meio para o final do segundo tempo a gente se desconcentrou de novo, porque a gente queria buscar o gol e tomamos algumas transições muito perigosas e ali baixou muito. E vem o jogo do Botafogo, vem a nossa ânsia de pontuar logo e daí a gente deixou escapar um pouquinho, principalmente a concentração", acrescentou Rafael Paiva.