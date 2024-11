Novorizontino leva gol no fim, perde para o Operário e adia possível acesso à Série A

O Novorizontino tropeçou na luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Neste sábado (9), a equipe paulista foi superada pelo Operário por 1 a 0, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 36ª rodada da Série B. No final do jogo, Nathan marcou o gol do time paranaense.

Os donos da casa desperdiçaram a chance de garantir o acesso ainda nesta rodada. Caso tivesse vencido ou até mesmo empatado o jogo, a equipe teria apenas que torcer por uma derrota do Ceará, quinto colocado. Os paulistas seguem na vice-liderança, com 63 pontos. O Operário, por sua vez, segue sonhando com uma vaga na Série A. A equipe ocupa a sétima posição, com 56 pontos, três a menos que o Sport, primeiro time dentro do G4.

O Novorizontino volta a campo no próximo sábado, contra o Paysandu, pela penúltima rodada da Série B. O Operário enfrenta o Mirassol na sexta-feira, pela mesma competição.