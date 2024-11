Flamengo chega a Belo Horizonte para a final da Copa do Brasil e com festa da torcida

O Flamengo chegou a Belo Horizonte (MG) no início da noite deste sábado e recebeu o carinho da torcida no hotel que hospeda a delegação rubro-negra. Neste domingo, o Rubro-Negro decide a Copa do Brasil com o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), na Arena MRV.

Por sinal, a delegação rubro-negra está completa. Os lesionados Viña, De La Cruz, Everton Cebolinha e Pedro viajaram com o elenco, assim como Carlinhos, que atuou pelo Nova Iguaçu na Copa do Brasil e também está lesionado.

Para a decisão deste domingo, Filipe Luís tem Luiz Araújo à disposição. Ele está recuperado de cirurgia na cartilagem do joelho direito. O atacante participou do treino deste sábado e vai ser relacionado para o jogo deste domingo.