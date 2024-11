Após susto inicial, Corinthians vira contra o Vitória e chega a quarto triunfo seguido no Brasileiro

O Corinthians venceu o Vitória por 2 a 1 neste sábado, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão teve um susto inicial com falha de Hugo Souza, mas conseguiu a virada e chegou ao quarto triunfo seguido na liga nacional.

O Vitória começou melhor e abriu o placar com Alerrandro, recebendo "presente" de Hugo Souza na saída de bola. O Timão empatou com Yuri Alberto ainda no primeiro tempo e virou na segunda etapa, com Memphis Depay. O meia Rodrigo Garro participou dois dois gols, com passes precisos.

Como consequência do resultado positivo, o Corinthians subiu para a 10ª posição do Brasileiro, com 41 pontos. Já o Vitória caiu para a 13ª colocação, permanecendo com 38 unidades.