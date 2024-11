Rayo Vallecano x Las Palmas: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Espanhol

O Campeonato Espanhol terá sua 13ª rodada sendo iniciada nesta sexta-feira. O Rayo Vallecano terá pela frente o Las Palmas, a partir das 17h (de Brasília), em Vallecas.

Onde assistir: O duelo terá transmissão da plataforma de streaming Disney+ (para assinantes do plano Premium).

Os donos da casa estão no meio da tabela de classificação da La Liga. O Rayo Vallecano está em nono, com 16 pontos. A equipe vem em boa fase, tendo perdido apenas um dos últimos cinco jogos. Uma vitória faria o Rayo entrar na briga por uma vaga na zona de classificação para as ligas europeias.